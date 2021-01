Das Rathaus in Greiz soll in diesem Jahr saniert werden.

Greiz Fahrplan 2021: Handeln will der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze, auch beim Gewerbegebiet in Dölau. Größere Arbeiten sind in der Plauenschen Straße vorgesehen.

Stadt Greiz will in Kindergärten und Rathaus investieren

Greiz. "Wir müssen uns zur Zeit jede Woche neu erfinden": Die Corona-Pandemie war auch für den Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), im vergangenen Jahr die größte Herausforderung, vor die die Stadt mit ihren Einwohnern stand.

Noch immer hält sie die Verwaltung fest im Griff: Die städtischen Einrichtungen sind entweder ganz für den Besucherverkehr geschlossen oder zumindest stark eingeschränkt. Erreichbar ist die Verwaltung aber weiterhin, betont Schulze, beispielsweise über den Rückrufservice oder auch den Mängelmelder auf der Internetseite der Stadt. Zudem bittet er die Greizer weiterhin, sich an die Maßgaben der unterschiedlichen Verordnungen zu halten: "Es ist ein Kraftakt für uns alle. Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung bleiben weiterhin wichtig."

Doch die Pandemie ist nicht das einzige Thema, dass die Stadt 2021 bewegen soll. Auf einem guten Weg sei man auch mit dem Haushaltsentwurf, nachdem im Dezember die endgültigen Zahlen vom Land kamen. Inzwischen liege er den Stadtratsmitgliedern vor, alle seien aufgefordert, Ideen und Änderungswünsche einzubringen, so Schulze.

Geplant ist darin beispielsweise die Rathaussanierung, die die Stadt laut Bürgermeister seit 2012 vor sich herschiebe. Schon seit längerer Zeit weist das Gebäude erhebliche Bauschäden auf, nun soll die Sanierung im Frühjahr beginnen. Auswirkungen wird das voraussichtlich auch auf den Wochenmarkt haben, der nicht mehr von der Stadt sondern von der Deutschen Marktgilde betrieben wird. Schulze betont aber, dass es ihn weiterhin geben werde, nur während der Bauarbeiten vielleicht an einem anderen Ort in der Innenstadt.

Das Rathaus soll nicht das einzige Gebäude sein, in das man investieren will. "Auch die Kindergärten stehen weiter im Fokus", sagt Schulze. Für rund eine Millionen Euro soll beispielsweise die Kita Freundschaft saniert und erweitert werden, zudem sind größere Arbeiten im Kindergarten in Reinsdorf, der Kita Geschwister Scholl oder in der in der Juri-Gagarin-Straße geplant.

Ebenfalls ein Großprojekt steht in Dölau, genauer gesagt auf dem ehemaligen Gelände der Plasttechnik, an. Die Stadt will das Gewerbegebiet aufräumen, neu ordnen und neues Gewerbe darauf ansiedeln. Alle Anträge seien inzwischen gestellt, sagt Schulze, nun warte man auf die Fördermittel. Über fünf Millionen Euro werden investiert, mit der Realisierung rechnet der Bürgermeister von 2022 bis 2024.

Nicht weit davon, in Sachswitz, ist zudem eine Gemeinschaftsmaßnahme von Bund, Land, Stadt und dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) vorgesehen. Ein Teil der Plauenschen Straße soll saniert, neue Leitungen verlegt werden. "So schnell wie möglich" angehen wolle man auch den ersten Bauabschnitt an der Stützmauer im Salzweg - der zweite ist bereits fertig. Etwa eine Millionen Euro ist hierfür vorgesehen. Auch die anderen Stützmauern habe man im Blick und wolle "Schritt für Schritt" handeln. Weitere Investitionen sind etwa im Brand- und Katastrophenschutz, bei der Anschaffung von Spielgeräten oder der Beseitigung von städtebaulichen Missständen, also sogenannten Schrottimmobilien, geplant, sowie bei der weiteren Digitalisierung der Verwaltung.