Stadtrat bekennt sich zu Demokratieprogramm

Am Ende war selbst Christian Tischner (CDU) überrascht, welchen Diskussionsbedarf sein Antrag im Greizer Stadtrat hervorgebracht hatte. Als er das zweite Mal an das Mikrofon trat, um ihn noch einmal zu erläutern, war ihm das anzusehen. Denn eigentlich war es nur ein klares Bekenntnis der Stadt zum Programm Partnerschaft für Demokratie, dass er mit seiner Vorlage erreichen wollte.

Diese Bitte hatte in zwei vorherigen Beschlüssen des Stadtrates ihren Ursprung, wie der CDU-Politiker erklärte. So habe der Stadtrat zwar beschlossen, den Antrag für das Programm zu stellen und auch Fördermittel von Land und Bund projektbezogen in den Haushalt einzustellen. Jedoch habe der gleiche Stadtrat bei einer späteren Sitzung entschieden, die Stelle im Bürgermeisterbüro, die sich von städtischer Seite darum kümmern sollte, in das Bauamt zu verlegen, um sich dort der Schrottimmobilien anzunehmen.

Deswegen wolle er nun ein klares Bekenntnis der Stadt Greiz und ihrer Räte zu dem Programm, damit es für das Kalenderjahr 2020 (die zweite Förderperiode des Bundes) weitergeführt werden könne. Zudem schlug er vor, den Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie in Stadt und Landkreis Greiz mit einer gleichen Anzahl aus den Fraktionen des Stadtrates und zivilgesellschaftlicher, lokaler und regionaler Akteure zu besetzten.

Daraus entstand eine Diskussion, die irgendwann sogar in einer Debatte um die Unterschiede zwischen Links- und Rechtsextremismus ausuferte. Den heftigsten Widerspruch brachten aber Marcel Buhlmann (Linke) und Holger Wittig (CDU) auf den Punkt. Buhlmann argumentierte, dass der Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie in Stadt und Landkreis Greiz kein Beirat des Stadtrates sondern ein unabhängiges Gremium sei. Die Zivilgesellschaft solle selber darüber entscheiden, wohin die Fördermittel gingen. Das sei das Ziel des Bundesprogrammes. „Wir können über jeden froh sein, der sich engagiert“, erklärte er, warum er die Vorlage kritisch sah.

Das bestritt Holger Wittig nicht. Es gehe nicht um Einflussnahme, sondern um Kontrolle, schließlich seien auch städtische Mittel im Spiel. Er erinnerte an die Diskussion um den Bau des 10ariums, „das waren auch Bundesmittel, nun muss aber die Stadt dafür gerade stehen.“ „Wenn wir das Geld geben, müssen wir wenigstens wissen wohin“, sagte er.

Stephan Marek (SPD) gab zu Bedenken, dass Tischners Antrag bedeuten würde, dass auch ein Mitglied aus der Zivilgesellschaft ausscheiden müsse, wenn eine Fraktion niemanden in den Begleitausschuss entsenden würde oder wieder ausschied und regte an die Formulierung etwas aufzuweichen, die maximale Mitgliederzahl aber auf zwölf festzulegen.

Das fand später bei einer Enthaltung mehrheitlich Zustimmung. Auch Tischners Antrag wurde schließlich bei drei Nein- und 25 Ja-Stimmen angenommen.