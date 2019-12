Stadtrat Greiz beschließt Lärmaktionsplan

Rund eine Stunde der fast vierstündigen Marathonsitzung des Greizer Stadtrates am Mittwochabend im öffentlichen Teil gehörte allein der Vorstellung und Diskussion des Lärmaktionsplanes.

Der Lärmaktionsplan sei überfällig, erklärte der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Eigentlich war gefordert, dass die Pläne für Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr bis 2013 fertig sein sollten. Das geschah in Greiz und vielen anderen Kommunen aber nicht. Deswegen sei es „sehr wichtig, dass wir heute den Plan beschließen“.

Seine Fraktion verkenne nicht, dass Lärm Stress auslöse und gesundheitsgefährdend sei, so Torsten Röder von der AfD-Fraktion. Doch handele es sich um eine „wenig durchdachte EU-Richtlinie“ und der ganze Prozess sei Aktionismus. Tempo-30-Schilder würden gar nichts bringen, wenn die Polizei dies nicht kontrollieren würde. Man würde jede bauliche Maßnahme unterstützen, aber das „Schild 30 ist kein Allheilmittel“.

Dafür bekam er Widerspruch aus seiner eigenen Fraktion. Weil er selbst zu den Betroffenen an der Reichenbacher Straße gehört, habe er „tagtäglich mit dem Lärm zu kämpfen“, so Andreas Petzoldt. Auch Gebäude würden beschädigt und Schilder würden helfen, dies zu unterbinden. Uwe Staps, ebenfalls aus der AfD-Fraktion wünschte sich statt Schildern lieber mehr stationäre Messstellen.

„Es ist nachgewiesen: Lärm macht krank“, sagte Holger Steiniger (Linke). Deswegen gehe es bei dem Plan „um nichts anderes, als die Gesundheit unserer Bürger“. Weil viele kluge Ideen vorgesehen seien, auch er aber nicht alles sinnvoll fände, schlug er vor, den Beschluss zu ergänzen, damit über jede Einzelmaßnahme vor der Realisierung nochmal im Stadtrat entschieden würde.

Dafür bekam er Zustimmung von Jens Geißler (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Manches sei nicht umfassend betrachtet worden. So fehle zum Beispiel der Aspekt Umweltschutz. Zugleich kündigte er: „Eine Reduzierung auf 30 auf der Bundesstraße wird mit uns nicht zu machen sein.“

Auch die Fraktion CDU/Gemeinsam für Greiz schloss sich an. Dem Plan sei grundsätzlich zuzustimmen, aber man sei auch der Meinung, dass über die Beschlüsse einstimmig abzustimmen sei, so Sascha Helmrich für seine Fraktion.

Stadtplaner Dieter Obenauf gab dann noch einen Überblick, was die vorgesehenen Tempo-30-Zonen für Autofahrer bedeuten würden. So würden sie in den unterschiedlichen Abschnitten tagsüber sechs bis maximal 11,5 Sekunden verlieren, nachts sechs bis 40-45 Sekunden.

Dem Antrag von Steiniger, jede Maßnahme einzeln abzustimmen, wurde mit einer Nein- bei 27-Ja-Stimmen zugestimmt, der Lärmaktionsplan wurde einstimmig beschlossen.