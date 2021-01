Bürgermeisterwahl Hohenleuben: Stefanie Soch gewinnt mit großer Mehrheit

Stefanie Soch am Sonntagvormittag vor der Stimmabgabe im Wahllokal.

Stefanie Soch hat bei der Bürgermeisterwahl in Hohenleuben die Mehrheit der Stimmen erhalten. Nach der ersten Auszählung am Sonntagabend stimmten mehr als 400 Wahlberechtige für die 34-Jährige. Das entspricht einem Großteil der insgesamt abgegeben Stimmen. Die offizielle Bestätigung des Ergebnisses durch den Wahlausschuss steht noch aus und soll am Montagabend erfolgen.

Die Hohenleubenerin war die einzige Kandidatin für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Das Ergebnis mache sie dennoch stolz. "Ich bin wirklich dankbar für das große Vertrauen, welches mir die Wähler entgegen gebracht haben. Ich werde das beste daraus machen", sagt Soch, die am Abend mit ihren Eltern auf den Wahlerfolg anstieß.

Auch Übergangsbürgermeister Reiner Stöhr (Bürgerunion), der das Amt nach dem Rücktritt von Dirk Bergner übergangsweise ausführte, schickt seine Glückwünsche. "Ich gratuliere zur Wahl. Stefanie Soch hat bisher schon viel in Hohenleuben auf die Beine gestellt und wird auch diese Aufgabe gut meistern", sagt er.

Er begrüße die Entwicklung, dass somit im Stadtrat und nun auch in der Rolle der Bürgermeisterin mehr junge Menschen in der Stadt Verantwortung übernehmen würden.

Sterile Stimmabgabe bei der Bürgermeisterwahl in Hohenleuben