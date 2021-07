Steinermühlenbachbrücke in Greiz wird ab Mittwoch gesperrt

Vom 4. August bis voraussichtlich 20. August wird die Firma Bickhardt Bau Thüringen GmbH Arbeiten an der Fahrbahn in Höhe der Steinermühlenbachbrücke in Greiz, Steinermühle 6-8, durchführen.

Greiz. In der Steinermühlenbachbrücke in Greiz sollen Arbeiten an der Fahrbahn durchgeführt werden. Deshalb muss die Straße in diesem Zeitraum voll gesperrt werden.

Vom 4. August bis voraussichtlich 20. August wird die Firma Bickhardt Bau Thüringen GmbH Arbeiten an der Fahrbahn in Höhe der Steinermühlenbachbrücke in Greiz, Steinermühle 6-8, durchführen, wie das Greizer Landratsamt nun mitteilt.

Diese Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung der Straße ausgeführt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert, so die Behörde. Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.