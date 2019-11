Stollen und Fruchttörtchen aus dem Lehmofen in Triebes

Martina Slansky zieht den frisch gebackenen Stollen und die kleinen Fruchttörtchen aus dem Lehmofen. Das riecht vor allem erst mal lecker und lässt den Schülern der Triebeser Regelschule Georg Kresse, die am Dienstag im Winkelmannschen Haus zu Gast sind, das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber wenn im ältesten Haus von Triebes gebacken und gekocht wird, dann steht auch immer eine gute Portion Geschichtsunterricht mit auf dem Speiseplan. „Vor 400 Jahren haben die Menschen für die Kinder immer Äpfel mit in den Ofen gestellt“, erklärt Martina Slansky den Schülern. Bratäpfel waren bei den Kindern der Hit. Zucker und Schokolade gab es noch nicht.

In mehr als zwei Dritteln der Familien wird zusammen gebacken

Dafür kam, wenn gebacken oder gekocht wurde, die ganze Familie zusammen. Bei der Größe des im Jahr 1617 errichteten Blockbohlenhauses auch kein Wunder. Schließlich gab es nur eine winzig kleine Küche und einen Wohnraum, in dem gearbeitet, geschlafen und gegessen wurde. Wie sieht das mit den Koch- und Essgewohnheiten heute aus?

Auch bei Schülerin Michelle zuhause wird Weihnachten gebacken. Meist Plätzchen. „Mit der Mama zusammen“, sagt sie. Laut der repräsentativen Studie eines Küchenmaschinen-Herstellers wird immerhin in 68 Prozent der deutschen Fam­i­lien regelmäßig mit den Kindern gebacken – nicht nur zur Weihnachtszeit. Dabei sind 84 Prozent der befragten Eltern der Mei­n­ung, dass das gemein­same Backen den Fam­i­lien­zusam­men­halt fördert.

Martina Slansky möchte in ihrem Backofenseminar deshalb auch dafür werben, dass Kinder und Eltern wieder öfter zusammen backen oder kochen. „Das ist auch wichtig, dass Kinder eine gesunde Beziehung zu ihrer Ernährung aufbauen“, sagt sie. Wer wisse, welche Zutaten in bestimmten Lebensmitteln enthalten sind, der sei weniger anfällig für Fertigprodukte und würde auch, die eigenen Essgewohnheiten stärker hinterfragen.

Laut einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), geben 70 Prozent der befragten Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren an, mit der Familie zu kochen.

Sindy Zimmermann ist Ernährungsberaterin in Zeulenroda-Triebes. Sie bietet ein spezielles Ernährungsprogramm für Kinder- und Jugendliche an – das aber meist erst dann zum Einsatz kommt, wenn die Kids bereits übergewichtig sind. Wenn Eltern die Kinder beim Kochen mit einbeziehen, könne das bei der Bewältigung des Gewichtsproblems helfen. Das fange schon beim gemeinsamen Einkaufen an.

Ernährungsberaterin: Manche Lebensmittel kennen Kinder gar nicht

„Das Kochen und die Vorbereitung hilft den Kindern dabei, wieder einen Bezug zu den Lebensmitteln zu bekommen“, sagt sie. Mancher Nachwuchs hätte bestimmte Nahrungsmittel – wie Auberginen oder Artischocken – noch nie im Leben gesehen. „Das Kochen ist ein sinnlicher Prozess. Kinder mögen das“, sagt sie. Wer sieht, wie die Zutaten im Eintopf unverarbeitet aussehen, riechen und schmecken, der wisse den Geschmack, später vielleicht mehr zu schätzen.

Sara kommt aus Belgien und ist gerade als Austauschschülerin an der Triebeser Schule. Bei ihr hat das Kochen mit der Familie noch einen anderen Effekt. „Wir sind eine sehr große Familie. Aber alle sind auch immer sehr beschäftigt und viel unterwegs“, sagt sie. Aber das gemeinsame Essen sei Pflicht. Zwei Stunden nachdem sie aus der Schule kommt, nehmen sich alle Familienmitglieder die Zeit und setzen sich zusammen an den Esstisch. „Jeder erzählt, was er so erlebt hat. Manchmal spielen wir auch kleine Spiele“ sagt sie. Für die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen (80 Prozent) ist es laut BMEL-Studie wichtig, regelmäßig gemeinsam mit ihrer Familie zu essen.

Martina Slansky findet das gut. Denn auch wenn die Menschen vor 400 Jahren auf Luxus und Platz verzichten mussten, so könne man doch einiges von ihnen lernen. „Wir sollten uns für unsere Ernährung wieder mehr Zeit nehmen. Erstens braucht guter Geschmack Zeit und zweitens tut es auch den sozialen Beziehungen gut“, sagt sie.