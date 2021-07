Straße am Greizer Schlossberg wieder offen

Am Mittwoch (im Foto) stand der Holztunnel in der Straße am Schlossberg in Greiz noch, danach ging alles ganz schnell. Seit Freitag ist die monatelange Sperrung der Straße wieder aufgehoben, der Tunnel beseitigt. Der Grund für die Sperrung war ein Haus am Aufgang zum Oberen Schloss, dessen Hinterhaus einsturzgefährdet war. Ein Teil des Gebäudes wurde in der Folge zurückgebaut. Ein aus mehreren Tonnen Holz gefertigter Tunnel sicherte den Weg für die Fußgänger in dieser Zeit. Autos konnten hier aber nicht mehr rollen. Auch die Zufahrt zum Oberen Schloss war betroffen. Die Straße war seit August 2020 gesperrt.