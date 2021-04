Der obere Teil der Pohlitzer Straße in Greiz ist zur Zeit aufgrund von Tiefbauarbeitenvoll gesperrt.

Straße in Greiz noch bis Mitte nächster Woche voll gesperrt

Greiz. Der obere Teil der Pohlitzer Straße in Greiz ist zurzeit aufgrund von Tiefbauarbeiten der Greizer Firma Caspar Bau GmbH voll gesperrt. Diese Arbeiten sind für die Verlegung von Medienträgern für den Neubau eines Hauses in diesem Bereich der Park- und Schlossstadt notwendig. Die Straßensperrung ist voraussichtlich bis Mitte kommender Woche vorgesehen, also ungefähr bis zum 14. April. Eine Umleitungsstrecke ist über die Dr. Otto-Nuschke-Straße ausgeschildert.