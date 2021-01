Straße zwischen Greiz und Kleingera wird komplett gesperrt

Symbolfoto: Bauarbeiten an der Bundesstraße bei Wittchendorf im Oktober 2020.

Wie das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Freitag mitteilt, stehen an der Staatsstraße 298/Landesstraße 1296 zwischen Kleingera und Greiz-Sachswitz ab Montag, 1. Februar, vorbereitende Arbeiten für die geplante Kleingeraer Ortsumgehung an.

Die Staatsstraße muss daher bis Ende März auf rund 1,7 Kilometern voll gesperrt werden, teilt die Behörde weiterhin mit. Im Anschluss daran würden auf rund 1,4 Kilotmetern archäologische Voruntersuchungen abseits der S 298 bis Ende April zum Abschluss gebracht.

Innerhalb dieser Vorarbeiten werde im thüringer Teil als wesentlicher Bestandteil eine Zuleitung für die Straßenentwässerung gebaut und deren Einleitstelle ertüchtigt. Das Wasser von der Straße soll zukünftig in den Sachwitzbach laufen. Auf einer Länge von rund 300 Metern soll der Straßengraben Regelprofil erhalten, so das Landesamt. Außerdem will man Überfahrten für den Graben schaffen.

Während der Arbeiten soll ein weiträumige Umleitung gelten und ausgeschildert werden. Ab Elsterberg geht sie über die Bundesstraße (B) 92 bis Greiz und von dort über die B 94 nach Reichenbach. Die gleiche Strecke gilt auch in die andere Richtung.



Diese Vorarbeiten sollen rund 160.000 Euro kosten, die der Freistaat Sachsen trägt. Das Landesamt bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und um besonders umsichtige Fahrweise auf der Umleitung.