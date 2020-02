Straßenausbaubeiträge: Warten nach der Gesetzesänderung

Die Straßenausbaubeiträge in Thüringen sind seit dem vergangenen September abgeschafft. Der Landtag hatte das Gesetz, das rückwirkend zum 1. Januar 2019 gilt, auf Betreiben der damaligen rot-rot-grünen Landesregierung beschlossen. AfD und CDU fordern seitdem Nachbesserungen an dem Gesetz.

Zuvor war jahrelang emotional über das Thema gestritten worden. Bürgerinitiativen beklagten zu hohe finanzielle Belastungen für Grundstückseigentümer, die Kommunen verwiesen darauf, dass sie auf die Einnahmen angewiesen seien, um Straßenbauprojekte bezahlen zu können.

Skepsis, ob der zugesagte Ausgleich kommt

Auch für die Kommunen im Landkreis Greiz hat sich nach der Entscheidung des Landtags eine neue Situation ergeben. Das Land hat versprochen, die Kommunen für die Einnahmeausfälle zu entschädigen. Doch eine sogenannte Durchführungsrichtlinie gibt es bis jetzt nicht. Heißt: Die Städte wissen übeStraßenausbaubeiträge wurden erhoben, um marode Straßen sanieren zu können.rhaupt nicht, wie sie an das Geld kommen sollen.

Die Bürgermeister der Region machen bislang unterschiedliche Erfahrungen mit der neuen Situation.

„Wir müssen eine Zusammenstellung machen von den Einnahmeausfällen“, so Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Die Bürgermeisterin von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ist allerdings skeptisch: „Es ist fraglich, ob wir die Beiträge zu 100 Prozent erstattet bekommen.“ In ihrer Landgemeinde gebe es aber auch noch einige abzurechnende Maßnahmen vor dem besagten Stichtag.

Pampel erwartet, dass nun einige Leute verstärkt anfragen, wann ihre Straße endlich saniert wird. Da rennen sie bei dem Gemeindeoberhaupt aber offene Türen ein. „Ich bin ein Freund von guter Infrastruktur, und dazu gehören auch gute Straßen. Aber es scheitert an den Eigenmitteln, denn der Anteil ist nicht unerheblich“, betont sie. Selbst wenn es ein Drittel Fördermittel gibt und das Land das Drittel übernehmen sollte, das bislang die Eigentümer finanziert haben, bleibe immer noch ein Drittel, das die Gemeinde stemmen muss.

Frühere Maßnahmen bleiben vom Gesetz unberührt

Mit Forderungen nach Straßensanierungen muss sich auch der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) auseinandersetzen. Während Eigentümer in der Vergangenheit, als sie zur Kasse gebeten wurden, oftmals nicht begeistert gewesen seien, dass ihre Straße in Schuss gebracht wird, sehe es jetzt anders aus. „Jetzt bekommen wir vermehrt Anfragen von Eigentümern und Anwohnern, die wollen, dass wir ihre Straße sanieren“, berichtet Schulze. Nun gelte es, eine Prioritätenliste zu erstellen.

Da sich Greiz einige Jahre in der Haushaltssicherung befunden hat, seien zwischen 2015 und 2018 keine Baumaßnahmen realisiert worden, die gegenüber Eigentümern hätten abgerechnet werden können. „Alle Bescheide, die bis Ende 2018 versandt wurden, bleiben von dem neuen Gesetz unberührt und werden weiter verfolgt“, betont Schulze.

„Uns betrifft es nicht“, sagt hingegen Heinz-Peter Beyer (parteilos) über die Gesetzesänderung. Reine Straßenbaumaßnahmen habe die Stadt ohnehin nur spärlich durchführen können, sagt der Bergaer Bürgermeister. In Einwohnerversammlungen informiere er regelmäßig über geplante Straßensanierungen. Meist habe man in den zurückliegenden Monaten lediglich Flutschäden beseitigt, etwa in Obergeißendorf. Und dafür hätte man ohnehin keine Beiträge ziehen können.

Land in die Pflicht genommen

„Das Gesetz hat für uns bislang keine Auswirkungen“, sagt auch Frank Schmidt (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Auma-Weidatal. Alle früheren Straßenausbaubeiträge seien abgerechnet, kurzfristig keine beitragspflichtigen Baumaßnahmen geplant.

„Es ist für die Bürger schön, dass sie nicht mehr zahlen müssen. Und solange uns das Land die ausgefallenen Einnahmen bereitstellt, ist alles gut“, so Schmidt. Gleichwohl müsse er sich nun „auf dem Laufenden halten und Erfahrungen einholen, wie mit der neuen Situation umzugehen ist.“

Auch in Langenwetzendorf zeige die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge keine Auswirkungen, sagt Bürgermeister Kai Dittmann (CDU). In den Jahren 2018 und 2019 habe es keine beitragspflichtigen Baumaßnahmen gegeben, zudem gebe es derzeit „keinen großen Investitionsstau“. Vorangegangene Baumaßnahmen seien abgerechnet.

„Ich freue mich für die Bürger“, so Dittmann über das Gesetz. Das Land sei in der Pflicht, nun seine finanziellen Zusagen einzuhalten. „Dass dieses Versprechen gilt, davon gehe ich aus“, sagt er. Indes gibt Dittmann zu bedenken, dass die Gelder dem Freistaat dann an anderer Stelle fehlten.