Streit um Seestern Panorama-Bühne in Zeulenroda

25.000 Gäste aus nah und fern erlebten in den vergangenen Jahren 40 Veranstaltung auf der Seestern Panorama-Bühne. Eine Veranstaltung „The Simon & Garfunkel Revival Band“ fand unter Corona-Bedingungen auf dem Schotterplatz am Bio-Seehotel im vor 450 Gästen im vergangenen Jahr statt.

Zeulenroda-Triebes. Betreiber und Eigentümer der Seestern Panorama-Bühne in Zeulenroda können sich nicht einigen. Das Bio-Seehotel will eigene Wege gehen.

Die EventZ GmbH, eine Agentur und Teil des Bio-Seehotels in Zeulenroda-Triebes, wirbt in diesen Tagen verstärkt mit den bereits für dieses Jahr vertraglich gebundenen Künstlern und deren Auftritten auf der Seestern Panorama-Bühne in Zeulenroda. Schließlich ist die Hoffnung groß, dass schon bald das Areal am Zeulenrodaer Meer Anziehungspunkt für tausende Gäste sein wird.