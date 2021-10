Stundenlange Sperrung nach Unfall in Linda: Frau schwerstverletzt

Rückersdorf. Im Kreis Greiz ereignete sich ein schwerer Unfall bei Rückersdorf.

Freitag gegen 13.15 Uhr fuhr die 28-jährige Fahrerin eines Skodas aus Pohlen in Richtung Rückersdorf. An der Einmündung zur L1082 in Linda übersah die Skoda-Fahrerin den 20-jährigen Fahrer eines Skoda Octavias, welcher Vorfahrt hatte.

Es kam zum Unfall, bei welchem nach Angaben der Polizei die Fahrerin schwerst und der Octavia-Fahrer leicht verletzt wurde. Die Kreuzung Rückersdorf-Linda wurde voll gesperrt und der Verkehr in Rückersdorf für mehrere Stunden umgeleitet.

