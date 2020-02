Einen Stromausfall hat es in Greiz gegeben.

Greiz. In Greiz hat es am Montagmittag einen Stromausfall gegeben. Betroffen war das halbe Stadtgebiet.

Sturmtief Sabine: Stromausfall in Greiz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sturmtief Sabine: Stromausfall in Greiz

In Greiz hat es am Montagmittag einen Stromausfall gegeben. Betroffen sei etwa die Hälfte des Stadtgebiets gewesen, sagte Ronny Stieber, Geschäftsführer der Energieversorgung Greiz (EV Greiz), auf Anfrage dieser Zeitung.

Um 11.49 Uhr sei es zu dem Stromausfall gekommen. Etwa 20 Minuten später habe man die Stromversorgung durch Umschaltmaßnahmen wieder herstellen können. Zu Stromausfällen sei es unter anderem in der Innenstadt, in Sachswitz und in Gommla gekommen.

„Ursache für den Stromausfall ist wohl das Sturmtief Sabine“, sagte Stieber. Ob und wo genau es zu Schäden an den Leitungen gekommen sei, müsse nun geprüft werden.

Sturmtief „Sabine“ in Thüringen: Stromausfälle - Dachziegel auf Straßen - Zugverkehr rollt nahezu wieder