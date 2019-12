Tafeln können sich über Spenden freuen

„Geben. Teilen. Leben.“: Unter diesem Motto hatte die Supermarkt-Kette Rewe im November wieder aufgerufen, in ihren Märkten Spendentüten im Wert von fünf Euro für Bedürftige zu kaufen. Die Kunden der Märkte in Greiz-Pohlitz und Langenwolschendorf haben insgesamt 209 Tüten mit Lebensmitteln gekauft, die Bedürftigen der Greizer und Zeulenrodaer Tafel gespendet werden.

„Die Aktion lief bei uns zum zehnten Mal und hat diesmal Erwartungen übertroffen“, so Marktmanager Maximilian Schott bei der Übergabe der Tüten unlängst an die Tafel in Greiz. „Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es schön, dass es Leute gibt, die an Menschen denken, denen es nicht so gut geht“, so Schott weiter, der allen Spendern dankte und darauf verwies, dass die Märkte in Pohlitz und Langenwolschendorf der Tafel auch sonst Lebensmittel überlassen. „Wir sind stets auf die Hilfe der Supermärkte angewiesen“, so die Leiterin der Greizer Tafel, Petra Kroß. Sie dankte den Rewe-Mitarbeitern und natürlich den Spendern. Jede Tüte ist mit lang haltbaren Lebensmitteln gefüllt. „Wir geben die gespendeten Tüten vor Weihnachten an Menschen weiter, denen nur wenig Geld für Essen zur Verfügung steht“, so Kroß.

Derzeit findet in den Rewe-Märkten Pohlitz und Langenwolschendorf zudem zum dritten Mal eine Tierheim-Aktion statt: Bis 7. Dezember können Tierfreunde für fünf Euro bereits gepackte Tüten mit Nassfutter, Trockenfutter und Leckerlis für Hunde und Katzen kaufen. Die Tüten werden dem Tierheim Greiz übergeben.

Spendenübergabe bei der Volksbank in Plauen: Petra Kroß (Leiterin Tafel Greiz), Andreas Hostalka (Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland eG), Jana Morawetz (Leiterin Tafel Plauen), Annett Rischer (Tafel Plauen), Petra Düntsch (Leiterin Tafel Reichenbach), Walter Klaubert (Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland eG) (von links). Foto: Denise Schuh / Volksbank Vogtland

Auch die Volksbank Vogtland unterstützt zur Weihnachtszeit traditionell Bedürftige und spendete jeweils 1500 Euro an Vertreter der Tafeln aus Plauen, Reichenbach und Greiz, die sich sehr über den Geldsegen freuten. „Unserer Verantwortung für die Region wollen wir auch in diesem Jahre in vollem Umfang gerecht werden und die vogtländischen Tafeln unterstützen. Die Tafeln Plauen, Reichenbach und Greiz leisten sehr gute Arbeit und kümmern sich um die Menschen, die Hilfe benötigen. Statt zahlreiche Weihnachtsbriefe zu verschicken, haben wir uns wieder dazu entschlossen, an die vogtländischen Tafeln zu spenden“, wird Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland eG, in einer Pressemitteilung nach der Spendenübergabe zitiert.

Die Greizer und Reichenbacher Tafeln wollen die Spende in den Fuhrpark investieren. Die Tafel aus Plauen will den Geldsegen für die geplante Anschaffung einer Kühlzelle nutzen. Das Geld für die Spenden stammt laut Volksbank aus den Mitteln des Gewinnsparvereins Hessen Thüringen. Aus den Losbeständen der Volksbank Vogtland eG könne jährlich ein anteiliger Betrag an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen ausgegeben werden.