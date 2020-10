Greiz. Fast jeden Tag haben die Mitglieder des Tanzsportvereins für den Auftritt am Sonnabend geübt. Es hat sich gelohnt.

Tanzsportshow in Greiz begeistert die Gäste

Ein gewisses Maß Aufregung schwang am Sonnabendabend bei den Mitgliedern des Tanzsportvereins Greiz sicherlich mit. Schließlich war die Tanzsportshow in der Vogtlandhalle der erste große Auftritt, den die Tänzer in diesem Jahr absolvierten.