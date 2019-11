Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tauchclub Chemie Greiz im Landeswettbewerb auf Platz zwei

Der Landessieger in Thüringen im bundesweiten Wettbewerb Sterne des Sports steht fest. Der TSV Gera-Westvororte ist der Gewinner des „Großen Stern des Sports“ in Silber in Thüringen. Der Verein wurde für das Projekt den „Oak Trails Gera“ ausgezeichnet. Der TSV hat einen Bike-Park geschaffen, der die früheren illegalen Trails ersetzt. Auf drei Strecken können vom Neueinsteiger bis zum Profi alle ihren Spaß haben

Der Stern in Silber ging an den Tauchclub Chemie Greiz als Zweitplatzierten. Der Verein hatte sich mit dem Projekt „Aus Klein wird Groß“ beworben und die Jury beim Regionalausscheid der Volksbank Vogtland überzeugt. Seit über 20 Jahren bietet der Tauchclub Schwimmkurse an. „Aus Klein wird Groß – wasserdichter Spaß von Anfang an“ ist dabei die Devise. Gerade die Plätze für Kinder ab vier Jahren sind heiß begehrt, denn in kleinen Gruppen können die Trainer ganz individuell auf die Kinder eingehen. Zuerst werden sie spielerisch ans Wasser gewöhnt, dann lernen sie erste Schwimmbewegungen, die danach gezielt trainiert werden, bis sie wirklich sicher schwimmen können. Manchen macht Schwimmen so viel Spaß, dass sie inzwischen erfolgreiche Flossenschwimmer, Orientierungstaucher und Rettungsschwimmer sind.

34 Sportvereine aus dem thüringischen und sächsischen Vogtland hatten sich in unserer Region am Wettbewerb beteiligt. Die Jury aus Vertretern der Volksbank Vogtland, der Kreissportbünde Vogtland und Greiz, regionalen Medien, unter anderem ­Katja Grieser von der Ostthüringer Zeitung Greiz, und Leichtathlet Sebastian Hendel, hatte die Auswahl getroffen und die Teilnehmer für den Landeswettbewerb bestimmt.