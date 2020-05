Tausche Geld gegen Idee

Alte, zerfallene Bauten in Städten waren sicherlich einst schön und produktiv – sind es aber im maroden Zustand nicht mehr. Noch weniger schön ist, wenn sich die Eigentümer der Ruinen nicht wirklich um die Instandhaltung kümmern, geschweige denn Mut und Kapital für neue Investitionen aufbringen. Dabei mangelt es nicht an möglichen Alternativen und mancherorts gehen Vereine, Initiativen und auch die Stadt selbst mit gutem Beispiel voran. So ist in Greiz dank des Einsatzes eines Kulturvereins die alte Papierfabrik bekannt für künstlerische Jahreshöhepunkte. In Flöha entstand in einer alten Textilfabrik Sachsens größte Kita, woanders werden die heruntergekommenen Flächen von einem Paintball-Verein genutzt. Vielerorts gibt es die Ideen, aber das nötige Geld zur Umsetzung fehlt. Anders beim Aufruf der Vogtlandpioniere: hier werden die Mittel in Aussicht gestellt – gegen ein paar kreative Einfälle. Also dann!