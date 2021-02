Greiz. Drei Fragen an Klaus Richter vom Tennisclub Blau-Weiß Greiz zum Play-Tennis-Day.

Tennis in Greiz: Ein Sport für jedes Alter

Den genauen Ursprung des Play-Tennis-Day (Spiel-Tennis-Tag) in den USA kennt man nicht. Teils wird er auf den britischen Major Walter Clopton Wingfield zurückgeführt, der am 24. Februar 1874 ein Patent für einen Vorläufer des modernen Tennissports – einen tragbaren Platz – angemeldet haben soll. Seit vielen Jahren wird aber am 23. Februar auf den Sport aufmerksam gemacht. Wir sprachen mit Klaus Richter, dem Vorstandsvorsitzenden des Tennisclubs Blau-Weiß Greiz, zu dem Thema.