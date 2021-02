Textilforschungsinstitut Greiz bekommt Top-100-Siegel

Das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV ) in Greiz gehört zu den innovativsten Organisationen Deutschlands und wurde mit dem Top-100-Siegel 2021 ausgezeichnet.

Damit wird besondere Innovationskraft mit Fokus auf den Mittelstand geehrt, die dem TITV in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren bestätigt wurde.

Smarte Textilien, die etwas können

Das TITV treibt als anerkanntes Textilforschungsinstitut Innovationen auf dem Gebiet der Smart Textiles voran – also beispielsweise Textilien, die leuchten, heizen oder mit integrierter Sensorik ausgestattet sind. Smart Textiles kommen etwa im automobilen Interieur, in der Medizintechnik, aber auch in intelligenter Kleidung sowie in Smart-Home-Anwendungen zum Einsatz.

Auch innovative Textilveredlungsverfahren wie beispielsweise eine umweltfreundliche Textilfarbe mit antimikrobiellen Eigenschaften gehören zu den prämierten Entwicklungen des TITV Greiz.

Auf Signalwirkung wird gesetzt

In der Corona-Pandemie ist es der engagierten Belegschaft gelungen, mit langjährigem Textil-Know-how Masken-Engpässe schnell zu beseitigen. Das Textilforschungsinstitut hat nicht nur eigene Mund-Nasen-Masken entwickelt, sondern auch schnellstmöglich mit tatkräftiger Mithilfe von Projektträgern und dem Land Thüringen Testkapazitäten für Corona-Pandemie-Atemschutzmasken aufgebaut. Mit der Prüfung von FFP2-(CPA)-Atemschutzmasken durch die akkreditierte Prüfstelle des TITV konnten sich unter anderem Thüringer Firmen mit der Maskenproduktion ein neues Standbein aufbauen.

Wissenschaftsjournalist und Mentor des Wettbewerbs, Rangar Yogeshwar, setzt auf die Signalwirkung: „Deutschland braucht noch viel mehr Innovationsgeist, noch viel mehr Unternehmen, die mutig unsere Zukunft gestalten“.

Eine von vier Prüfstellen bundesweit

„Neben der Unterstützung Thüringer Textilunternehmen bei der Entwicklung von Mund-Nasen-Masken hat unser Tochterunternehmen Imbut GmbH frühzeitig gemeinsam mit dem Textilmaschinenhersteller Karl Mayer die Entwicklung und Herstellung einer eigenen Maske vorangetrieben“, erklärt TITV-Direktor Fabian Schreiber. „Das TITV Greiz mit der akkreditierten Prüfstelle war darüber hinaus als eine von bundesweit vier Prüfstellen für Atemmasken durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik gelistet.“

Im Auftrag von Compamedia, Ausrichter des Innovationswettbewerbs Top 100, untersuchten der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team die Innovationskraft des TITV. Die Forscher legten rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien zugrunde: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Innovationserfolg.

Reaktionen auf Corona spielten eine Rolle

Im Kern geht es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind, also um die Wiederholbarkeit von Innovationsleistungen. Und darum, ob und wie sich die entsprechenden Lösungen am Markt durchsetzen. Aufgrund der aktuellen Situation gab es bei dieser Runde zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Coronakrise untersucht wurde.

Am 26. November gibt es noch einmal einen Anlass zum Feiern: Dann kommen alle Preisträger des aktuellen Top-100-Jahrgangs zusammen, um in Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der Wissenschaftsjournalist begleitet seit zehn Jahren den Innovationswettbewerb als Mentor.