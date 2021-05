Greiz. Das Land Thüringen unterstützt mit 550.000 Euro für Anlagen und Software.

Das Textilforschungsinstitut Greiz investiert in Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Dafür erhält das TITV für Anlagen und Software vom Freistaat 550.000 Euro. Mit dem Geld investiert das TITV Greiz in eine vernetzte Infrastruktur. Diese erleichtere die mobile Arbeit und fördere die Wissensvermittlung in die Wirtschaft, insbesondere in den Thüringer Mittelstand. Ein Großteil der Fördersumme fließt zudem in Anlagen für die Forschung und Entwicklung von nachhaltigen Prozessen für die Herstellung von Textilien.

„Dank der Unterstützung des Landes Thüringen können wir unsere Forschungsinfrastruktur noch digitaler und nachhaltigeraufstellen“, freut sich Fabian Schreiber, geschäftsführender Direktor des TITV. „Im Fokus steht dabei der Mehrwert für die Unternehmen in Thüringen, die wir mit nachhaltig entwickelten Textilprodukten unterstützen. Dies wird auf digitalem Weg weiter beschleunigt.“

Mit Hilfe digitaler Kommunikation könnten Unternehmen das umfangreiche Know-how der Forscher am TITV schneller abrufen und nach Bedarf anwenden. Denn dafür müssen sie ihr Büro oder ihre Produktionshalle mitunter gar nicht mehr verlassen. So könnten sie zudem ihre Kosten für eigene Forschung und Entwicklung senken.

Ziel ist es zudem, dass Thüringer Textilfirmen im Falle von Störungen und Produktionsausfällen, die bei Neueinführungen nicht selten sind, mit wenigen Klicks den direkten Kontakt zu den Fachleuten des TITV Greiz herstellen können. Mit vernetzten Daten führen diese dann eine zügige Analyse und Fehlersuche durch. Nicht zuletzt digitalisiert das Textilforschungsinstitut auch seine Seminare.

Die Herstellung von Textilien verbraucht viel Energie und Wasser. Ein großer Teil der Unterstützung des Landes fließe daher in Anlagen, die eine nachhaltige und gleichzeitig individualisierte Fertigung von Textilien ermöglichen. Diese benötigen weniger Ressourcen und erlaubenschnelle und einfache Material- und Designwechsel.