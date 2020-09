Jana Korb zeigt mit einer Zuschauerin Alltags-Bewegungen, die sie als tänzerische Elemente am Trapez eingesetzt hat.

Greiz. Nach dem Erfolg im vorigen Jahr lud der Greizer Theaterherbst am Sonnabend wieder zu einem Straßentheaterfest ein

Theaterherbst in Greiz mit buntem Programm

Ein paar mehr Leute hätte es sein können, am Samstagnachmittag im Schlossgarten in Greiz zum zweiten Straßenfest des 29. Greizer Theaterherbstes. Nichtsdestotrotz, die Veranstalter sind zufrieden, zumal die Eröffnungsveranstaltung des Theaterherbstes am Freitagabend ausgebucht war. Mit William Shakespeares Tragik-Komödie „Der Sturm“ wurde der 29. Greizer Theaterherbst eröffnet.