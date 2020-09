Thüringen in Zeiten der Corona-Pandemie: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Harald Seidel (rechts) am Montag bei „Prominente im Gespräch“.

Thüringens Ministerpräsident zu Gast in der Reihe „Prominente im Gespräch“ in Greiz

„Lassen sie uns nicht in Angst und Schrecken verfallen, sondern als Gesellschaft zusammenstehen und dem Virus einen dicken Daumen nach unten zeigen.“ Klare Worte von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Am Montag war er in Harald Seidels Reihe „Prominente im Gespräch“ zu Gast. Vor 180 Zuhörern und somit in der coronabedingt komplett besetzten Stadtkirche „St. Marien“ sprach er zum Thema: „Die Welt nach Corona“. Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von 606,74 Euro wird für die Sanierung der Kreutzbach-Jehmlich-Orgel in der Stadtkirche gespendet.