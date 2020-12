Tolles Projekt auf dem Lande

Ich kann mir echt gut vorstellen, was dort in Markersdorf derzeit entsteht. Ein Mehrgenerationenhaus, mit allen derzeit aktuellen Raffinessen. Heiko Ebert, einer der beiden Bauherrn von Ebert Bau, schwärmt, wenn er aufzählt, was das Haus künftig haben soll. Seine Augen leuchten. Ich glaube schon, dass er stolz sein kann, denn Werbung muss er nicht mehr machen, sein Objekt ist schon jetzt voll vermietet, eine Warteliste zur Sicherheit gebe es auch.

Und wenn ich mir das Haus fertig vorstelle mit Mietern im Alter von null bis fast 80 Jahren, dann kommen in mir so alte Kindheitserinnerungen hoch. Damals, als ich in einem Neubaublock aufwuchs, da gab es eine richtige Hausgemeinschaft und im Keller einen Partyraum. Und mehrmals im Jahr trafen sich alle – 15 Wohnungen gab es in dem Haus – um gemeinsam zu feiern. Da gab es einen Zusammenhalt, jeder war für jeden da. Das könnte ich mir für dieses Haus gut vorstellen, ein gewinnbringendes Miteinander. Dass auch dort jeder für jeden da ist, dass man sich unter die Arme greift, wenn es vonnöten ist. Na ja es wird sich zeigen, ob sich die richtigen Mieter in Markersdorf finden werden. Zumindest wird es den künftigen Mietern wohl an nichts fehlen. Und ein paar Meter weiter gibt es den Markersdorfer Landhandel, da kann man von Montag bis Freitag zu Mittag essen.