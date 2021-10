Tourismus im Vogtland wieder im Aufwind

Blick auf Plauen im sächsischen Vogtland. Die Zahl der Besucher in der Region ist wieder gestiegen.

Greiz/Zeulenroda-Triebes/Auerbach. Der Trend zu Urlaub in Deutschland bestätigt sich in der Region.

Noch im Juni ging der Tourismusverband Vogtland e.V. (TVV) davon aus, dass Urlaub in Deutschland, insbesondere abseits der touristischen Hotspots, im Sommer 2021 mehr denn je gefragt sein wird. Nun liegen die ersten Sommerzahlen vom Statistischen Landesamt Sachsen für Juli vor, wie der Tourismusverband mitteilt. Und die Anzahl der Gäste hat sich zumindest im sächsischen Vogtland wie erwartet gesteigert. Die Verluste von Anfang 2021 wiegen aber schwer.

Gästezahlsteigerung gegenüber Juli 2020

„Die Zahlen lassen uns etwas optimistischer in die Zukunft blicken” wird der Vorsitzende des Tourismusverbandes Vogtland, Vogtlandkreis-Landrat Rolf Keil (CDU), in der Mitteilung zitiert. Und weiter: „Aber die Gesamtbilanz des ersten Halbjahres 2021 ist immer noch kritisch, bei minus 34,5 Prozent bei den Ankünften und minus 23,4 Prozent bei Übernachtungen, dies ist im zweiten Halbjahr nicht mehr aufzuholen.“

Dennoch freue man sich über die guten Julizahlen: Mit einer Steigerung bei Ankünften (plus 30,5 Prozent gegenüber Juli 2020) und Übernachtungen (plus 19,3 Prozent gegenüber Juli 2020), liegt das Vogtland deutlich über dem sächsischen Durchschnitt.

Diese Entwicklung sei „natürlich auf die touristischen Akteure, Hoteliers, Gastronomen, Betreiber von Freizeiteinrichtungen, tausende Servicemitarbeiter“ und mehr zurückzuführen, so die Mitteilung.

Auch der Tourismusverband hätte während der Zeit der Geschäfts- und Einrichtungsschließungen – also des „Lockdowns“ – sein Marketing für die Region enorm gesteigert. So habe es im Frühjahr bis in den Juni hinein einen Ansturm auf den Online-Prospekt-Shop auf der Website des TVV gegeben.

Knapp 6000 Prospekte allein im Mai versendet

Von März bis Juni habe man tausende Anfragen bearbeitet und knapp 12.000 Prospekte versendet, davon die Hälfte allein im Mai. „Auf den Plattformen der Social-Media-Kanäle wurden immer wieder Anzeigen geschaltet, die auf die Region aufmerksam machten. Das Vogtland punktet sowohl mit landschaftlicher Schönheit, mit einem breitgefächerten Freizeit- und Kulturangebot und vielen auf Familien mit Kindern zugeschnittenen Angeboten“, betont man. Dass die Reiseplanungen bereits im Frühjahr in vollem Gange gewesen seien, ließe sich mit den überdurchschnittlich vielen Prospektbestellungen sowie dem steigendem Interesse im Bereich Online/Social Media belegen.

Steigende Seitenaufrufe auf www.vogtland-tourismus.de zeigten deutlich das hohe Interesse für das Vogtland. Online-Kooperationen, Blogger- und Journalistenreisen, Gewinnspielaktionen und auch die von Sachsen und Thüringen initiierten „Recovery Kampagnen” hätten die Bewerbung flankiert und trügen zur positiven Wahrnehmung des Vogtlandes als Urlaubsregion bei.

„Corona ist noch nicht vorüber und wir haben größten Respekt und Achtung vor unseren touristischen Leistungsträgern, die diese schlimme Zeit durchgestanden haben und sagen aufrichtig Danke! Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches zweites Halbjahr 2021”, wird zum Abschluss der Mitteilung noch einmal Rolf Keil zitiert.