Corinna Zill, Leiterin der Tourist-Information in Greiz, mit aktuellen Broschüre.

Tourist-Info in Greiz ist wieder offen

Greiz. Aktuelles Material für Wanderer, Radfahrer und Kulturinteressierte

Schon seit Mittwoch und damit etwas früher als ursprünglich geplant, hat die Tourist-Information in Greiz wieder geöffnet. „Wir freuen uns sehr, endlich wieder die Greizer und die Gäste bei uns begrüßen zu können“, sagt die Leiterin, Corinna Zill (im Foto), nach der Zwangspause. Die habe man aber nutzen können und unter anderem alles mit aktuellem Material für Wanderer, Radfahrer, Kulturinteressierte und Co. vom Tourismusverband Vogtland aufgestockt. Außerdem gibt es natürlich Tickets für die Vogtlandhalle und Souvenirs, beispielsweise Schokolade und Frühstücksbrettchen. Geöffnet ist die Tourist-Information nun wie gewohnt: Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Auch Gästeführung werden wieder geplant.