Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Traktor bei Langenwolschendorf umgestürzt - Einbrecher stehlen Säge und Rasenmäher

Traktor bei Langenwolschendorf umgestürzt: Straße gesperrt

Am Freitag gegen 14:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Traktors mit einem Anhänger (einem Tieflader), welcher mit einem Kettenbagger beladen war, auf der Leitlitzer Straße aus Richtung Leitlitz in Richtung Langenwolschendorf. Auf der leichten Gefällstecke bremste der 51-jährige Traktorfahrer, wobei sich der Tieflader aufschaukelte und der Traktor in nach links umkippte.

An dem Traktor entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Schleizer Krankenhaus gebracht. Wegen der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten und der Bergungsarbeiten musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Die Stützpunkfeuerwehr Zeulenroda und die Feuerwehr Langenwolschendorf kamen zum Einsatz.

Drogen im Straßenverkehr

Am Freitag gegen 21:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Seat Ibiza in der Feldschlößchenstraße in Greiz. Zudem wurde bei dem 28-jährigen Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Einbrecher stehlen Säge und Rasenmäher in Greiz

Im Zeitraum von Freitag, 24. April, bis Montag, 4. Mai, wurde in eine Garage in der Leonhardtstraße in Greiz eingebrochen. Der oder die Täter drangen in die Garage ein und entwendeten unter anderen eine Kettensäge und einen Rasenmäher. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de