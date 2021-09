Triennale im Greizer Sommerpalais geht zu Ende

Greiz. Noch bis einschließlich 3. Oktober sind die rund 400 Karikaturen von 93 Künstlern zu sehen.

Gerade am Anfang des Jahres war lange nicht klar, ob man das zehnte Jubiläum der Triennale im Greizer Sommerpalais überhaupt veranstalten kann. Doch Direktorin Eva-Maria von Máriássy – die Ende November in den Ruhestand geht – bewies mit der Terminwahl ein glückliches Händchen. Die Triennale konnte pünktlich im Juni starten, die damalige Inzidenz machte es möglich.

Nach weniger als einem Monat und noch bevor die offizielle Eröffnung Anfang Juli mit Gästen nachgeholt wurde, konnte man den 1000. Besucher der Schau begrüßen: Wolf-Dieter Cott aus Weimar. Auch die eingebundenen Veranstaltungen, wie die Lesung mit Wladimir Kaminer oder das Zeichnen für Kinder mit OTZ-Karikaturist Christian Habicht, wurden zum Erfolg.

Realitätsleugnung im Fokus

Nun neigt sich aber die Triennale dem Ende zu. Noch bis 3. Oktober sind die rund 400 Karikaturen der 93 Karikaturisten aus der gesamten Bundesrepublik im Sommerpalais zu sehen. Unter dem Motto „Das ist jetzt nicht wahr, oder?“ zeigen sie ihre Sicht auf die Gesellschaft, das Miteinander sowie die Politik und kritisieren diese Themenfelder und die Zeitgenossen auf zum Teil bekannt bissige Weise.

Nicht nur die Corona-Pandemie haben sie dabei aufgegriffen. Die Realitätsleugnung im weitesten Sinne steht im Fokus, also beispielsweise auch die eines ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die Zeichner nehmen sich neben ihm auch Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker und Klimaleugner vor, mal direkt zum herzhaft Lachen, mal tiefsinnig zum Nachdenken. Durch den humoristischen Perspektivwechsel wird Wissenschaftsleugnern der Spiegel vorgehalten.

Am Tag der deutschen Einheit geht dann aber auch diese besondere Triennale zu Ende. Ab dem Folgetag und bis 8. Oktober bleibt das Museum wegen Ausstellungsumbaus geschlossen, bis am 9. Oktober um 11 Uhr die neue Exposition „Cartoons und so. Ausstellung von Cleo-Petra Kurze“ eröffnet werden soll.

„Hauptstadt der Karikatur“

Greiz erwarb sich dank der seit 1975 bestehenden nationalen Karikaturensammlung „Satiricum“ bereits zu DDR-Zeiten den Ruf einer „Hauptstadt der Karikatur“, zumal die Verbindung des Sommerpalais mit Karikaturen noch weiter zurück in die Geschichte reicht. Beinhaltet im Satiricum innerhalb der staatlichen Bücher und Kupferstichsammlung des Sommerpalais’ sind auch historische Karikaturen, die in den vergangenen Jahrhunderten überwiegend von den Fürsten zusammengetragen wurden.

Bis zur Wende fanden im Greizer Sommerpalais die Biennalen zur Karikatur der DDR statt, die danach in der Triennale ihre Fortführung fanden.

Die Triennale ist noch bis zum 3. Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen, das gilt auch für den Feiertag. Zu kaufen gibt es auch einen Katalog. Verbunden werden kann es mit einem Besuch des Greizer Parks, der noch bis 10. Oktober ein Außenstandort der Bundesgartenschau in Erfurt ist.

