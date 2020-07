Trinkwasserleitungen werden in Neumühle erneuert

Neumühle. Die Ortsdurchfahrt in Neumühle – die Landesstraße 1085 – zwischen Abzweig Tschirma und dem Kurvenbereich an der Sternermühle – ist momentan vollständig für den Verkehr gesperrt. Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) erneuert dort die Trinkwasserleitungen, die in die Jahre gekommen waren. Dabei wird unter anderem auch die Bahnstrecke gequert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Nach letztem Stand sollen die Arbeiten bis September dauern.