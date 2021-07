Ulf Merbold besucht Greizer Lions

Wissenschaftsastronaut Ulf Merbold (Mitte), selbst Mitglied der Greizer Lions, war beim Sommerfest der Löwen in der Gaststätte „Zur Wildsau“ dabei.

Greiz. Wissenschaftsastronaut Ulf Merbold (Mitte), selbst Mitglied der Greizer Lions, war beim Sommerfest der Löwen in der Gaststätte „Zur Wildsau“ dabei und kam mit der Lions-Präsidentin Ivonne Zscherper und Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) ins Gespräch. Natürlich gab es viel zu erzählen. Zscherper teilte beispielsweise mit, dass der zweite Lions-Adventskalender in doppelt hoher Auflage in Arbeit ist. Seit dem das Greizer Teppichparadies wieder geöffnet hat, können die Preise von 2020 abgeholt werden.