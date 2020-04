Illegal entsorgter Müll in Greizer Waldstraße

Greiz. Illegal entsorgter Müll in Greizer Waldstraße

Umweltverschmutzer in Greiz gesucht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umweltverschmutzer in Greiz gesucht

Die Stadt Greiz hat ihre Bürger um Mithilfe bei der Suche nach einem Umweltverschmutzer gebeten. Am 7. April habe das Ordnungsamt zum wiederholten Mal illegalen Müll im unbebauten Bereich der Waldstraße entdeckt, heißt es in dem Aufruf der Stadtverwaltung. Acht weiße Mülltüten seien illegal stadtauswärts, links auf Höhe des Waldbereiches, in den Straßengraben geworfen worden.

Konkrete Hinweise, die zur Feststellungen des Verursachers dienen, nimmt

die Allgemeine Ordnungsbehörde der Stadt Greiz unter Telefon: 03661/70 33 13 oder 328 oder per Mail: allgob@greiz.de entgegen.