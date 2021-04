Unbekannte entleeren erneut Feuerlöscher in Greizer Parkhaus

Greiz In Greiz haben Unbekannte mehrere Feuerlöscher entleert. Die Täter hatten bereits am Vortag zugeschlagen.

Erneut haben unbekannte Täter ihr Unwesen in einem Parkhaus in der Hohen Gasse in Greiz getrieben. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die Unbekannten am Sonntag in dem Parkhaus auf und entleerten insgesamt 6 Feuerlöscher auf der Parkebene 8. Glücklicherweise wurden weder Personen verletzt noch Fahrzeuge beschädigt.

Bereits am Vortag entleerten Unbekannte mehrere Feuerlöscher im besagten Parkhaus und verursachten so Sachschaden. Die Greizer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 03661 / 6210 bei der Dienststelle zu melden.