Unbekannte entsorgen ihren Müll in Greiz illegal

Es ist ein leidiges Problem, mit dem viele Städte und Gemeinden zu kämpfen haben: illegale Müllentsorgung. Haus- oder Grobmüll werden einfach in Parks, an Straßenränder oder in den Wald geworfen. Nicht nur ein hässlicher Anblick, denn irgendjemand muss den Dreck schließlich wegräumen.

Aktuell gibt es in Greiz zwei Fälle, über die sich die Mitarbeiter des Bauhofs ärgern, wie Lutz Zürnstein von der Stadtverwaltung informiert.

Unterhalb der Kermannstraße auf den Hang der ehemaligen Bahnstrecke Greiz – Neumark hat ein Unbekannter Abfälle weggeworfen. Laut Zürnstein ist es der Fahrer eines roten Lieferwagens gewesen. Die Kollegen des Bauhofes, die die Ablagerungen beseitigen müssen, hätten auch ohne solche Zusatzarbeiten genügend zu tun, schreibt er.

Und auch im Stadtpark oberhalb der Gartenanlage Obstgarten Reißberg ist jetzt Müll illegal entsorgt worden, ärgert sich Lutz Zürnstein.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Stadt zu melden, Telefon 03661/70 35 10.