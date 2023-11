Unfall mit 2,4 Promille: Frau landet im Kreis Greiz mit Auto im Straßengraben

Langenwetzendorf Unter Alkoholeinfluss hat eine 45-jährige Frau im Landkreis Greiz einen Unfall verursacht.

Am Samstag gegen 21.35 Uhr war eine 45-jährige Frau mit ihrem Ford Mondeo auf der K206 aus Richtung Pansdorf in Richtung Wellsdorf unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Ortseingang Wellsdorf verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben.

Gegenüber den Polizeibeamten gab die unverletzte Ford-Fahrerin an, dass der Grund für den Unfall ein Reh gewesen sei, welches plötzlich die Fahrbahn überquerte. Ein Atemalkoholtest ergab den stolzen Wert von 2,4 Promille, teilte die Polizei mit. An der Fahrbahnbegrenzung entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Der Führerschein der Unfallfahrerin wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

