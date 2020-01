Unfallursache weiterhin unklar

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 92 zwischen Greiz und Wildetaube im Dezember des vergangenen Jahres dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. Dies teilte Katja Ridder, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, auf Anfrage mit.

Ein 22-Jähriger war bei dem Unfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Opel mit einem Linienbus der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) zusammengestoßen. Zuvor habe er zwei vor ihm verkehrsbedingt haltenden Autos ausweichen wollen, hieß es seitens der Polizei.

Gutachten wird noch erstellt

Beim Unfall wurde die 59-jährige Busfahrerin verletzt. Nach dem Zusammenstoß hatte sie den Bus auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gebracht. Ein an Bord befindlicher Fahrgast blieb unverletzt. Wann mit einem Ergebnis der Ermittlungen zu rechnen ist, konnte Ridder nicht sagen. Zurzeit werde das Unfallgutachten erstellt. Am Unfallort selbst erinnern Kerzen und Blumen an das Unglück kurz vor Weihnachten. Zudem liegen noch zahlreiche Trümmerteile am Straßenrand verteilt.