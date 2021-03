Unordnung muss sein

Der diesjährige Welttag des Artenschutzes steht unter dem Motto: Wälder und Lebensgrundlagen: Erhaltung von Menschen und Planeten. Und was soll ich sagen, dieses Thema geht uns alle an. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die da oben es schon für uns richten werden. Nein. Dieses „Die“ sind wir doch alle gemeinsam. Was nützt ein aufgeräumter Vorgarten, der zudem einen Haufen unnütze Arbeit fabriziert, wenn am Ende alles schön ordentlich ist, aber kein Vogel morgens singt und sich kein Schmetterling in den Garten verirrt, weil er nirgends Nektar findet? Dabei geht es nicht nur um die Freude am Vogelsang oder um die Schönheit der Tagfalter. Nein. Die Lage ist viel dramatischer. Wir berauben uns unserer eigenen Lebensgrundlage, wenn wir nicht erkennen, dass Vielfalt der Schlüssel für den Erhalt der Menschheit ist. Was nützen schöne Gesetze, die Glyphosat in der Landwirtschaft verbieten, wenn im eigenen Garten jedes Helmchen Unkraut und jede Wildblume vernichtet wird, womöglich auch mit Gift? Oder wenn wir sogar im Wald Ordnung halten, als wäre er unser Vorzimmer? Nicht zu vergessen, dass wir durch unser Kaufverhalten mitbestimmen, wie Landwirtschaft stattfindet. Jeder könne etwas tun, sagte Naturschützer Andreas Martius mehrmals eindrücklich. Also, liebe Leute, pflanzt Wildblumen und -sträucher was das Zeug hält!