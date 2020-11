Unternehmen in Ostthüringen: Bad & Heizung Sperber aus Greiz ist deutschlandweit aktiv

Vor 30 Jahren, Anfang Oktober wurde in Greiz die Bad & Heizung Sperber GmbH gegründet. Werner Heinig, ehemaliger Greika-Brigadier, wagte nach der Wende den Schritt in die Selbstständigkeit. Heinig unterzeichnete gemeinsam mit Manfred Sperber, Chef des Unternehmens Bad & Heizung Sperber GmbH & Co. KG in Windischeschenbach, den Gesellschaftervertrag. Der 8. Oktober 1990 war somit die Geburtsstunde des Tochterunternehmens in Greiz, das seither seinen Sitz in der Weberstraße hat.

Bundesweit Namen gemacht Das Unternehmen mit derzeit 14 Beschäftigten war bis vor zwei Jahren noch deutschlandweit unterwegs. Man spiele in der „Bundesliga“, erzählt Axel Bunk, der seit dem Ausscheiden von Martina Heinig in den Ruhestand den Betrieb leitet. Martina Heinig hatte die Geschäfte nach dem Tod ihres Mannes Werner Heinig übernommen. „Wir haben einen guten Ruf“, sagt Bunk, der seit Firmengründung im Unternehmen beschäftigt ist. So seien es vor allem zahlreiche Großprojekte, die das Greizer Unternehmen bekannt gemacht haben. „An zahlreichen Amazon-Standorten haben wir gearbeitet. 2009 errichteten wir den Standort in Bad Hersfeld mit, 2011 den in Augsburg und 2013 in Pforzheim. Und seit 1998 haben wir 17 Hornbach-Baumärkte bundesweit mit aufgebaut“, zählt Bunk einige Großprojekte auf. Aber auch im Greizer Staatsarchiv und in den Geraer AOK-Standorten habe das Greizer Unternehmen seine Handschrift hinterlassen - verantwortlich für die Bad-, Heizung- und Klimatechnik. Großprojekt auch in Greiz Für die Wilhelm Gienger Mannheim KG - Großhandel für Haustechnik - errichtete das Greizer Unternehmen u.a. auch den Verteiler in der Technikzentrale. Foto: Tina Puff Die Bücher seien gut gefüllt, sagt Betriebsleiter Axel Bunk. Er erzählt, dass in der Wendezeit viele ihre Häuser, Heizungsanlagen und Bäder haben sanieren lassen. „Alte Kessel kamen raus und wurden durch neue, moderne ersetzt.“ Etwa fünf Jahre lang waren die Mitarbeiter hauptsächlich in und um Greiz im Einsatz. Dann kam die Montage hinzu. „Bis vor zwei Jahren waren wir bundesweit im Einsatz“, so Bunk. „Jetzt versuchen wir, dass wir innerhalb eines Drei-Stunden-Fahrt-Radius’ unsere Aufträge akquirieren.“ Fünf Fahrzeuge stehen den zehn Handwerkern zur Verfügung. Zu den Aufgaben des Unternehmens zählen die Sparten Bad, Heizung, Lüftung, Klimaanlagen, Regelungstechnik. Es berät in allen Fragen zu Brennwerttechnik, Wärmepumpen oder Solar, oder auch zu entsprechenden Förderprogrammen könne man Auskunft geben. Das Aufgabenfeld ist breit gefächert. Der Privatsektor nehme auch wieder mehr Geld in die Hand, so Bunk, „gerade auch jetzt in Corona-Zeiten“. Die nach der Wende sanierten Bäder und Heizungen seien mittlerweile auch 30 Jahre alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand. Heute gebe es zum Beispiel schon spülrandlose Toilettenbecken oder Absenktechniken für Wasch- und Toilettenbecken, ebenso wie Wärmepaneelen für das Wohlbefinden. Mangel an Nachwuchs Altersgerechte Bäder seien ebenso gefragt wie die Nutzung regenerativer Energien. „Viel Kunden wollen umsteigen und lassen sich bei uns beraten über Technik und Fördermöglichkeiten“, so Bunk. „Wir bieten den Rundumservice. Wir beraten, planen, installieren und betreuen natürlich auch im nach hinein.“ Über Aufträge müsse man sich nicht sorgen. Das Problem des Unternehmens liegt im Finden von Nachwuchs. Seit zwei Jahren habe man keinen Lehrling mehr einstellen können, sagt Bunk. „Es gab nicht mal nachfragen.“ Mit eigenem und externen Personal und zur Not Leiharbeitern komme man über die Runden. Drei Lehrlinge sind noch im Betrieb: einer im dritten Lehrjahr und zwei im vierten - Übernahmen seien geplant. Bunk, der bis vor eineinhalb Jahren selbst noch als Monteur unterwegs war, versteht es nicht: „Man kann im Handwerk richtig gutes Geld verdienen. Und es schadet keinem, wenn man so einiges selber machen kann.“ Über die Firma Name: Bad & Heizung Sperber GmbH

Bad & Heizung Sperber GmbH Adresse: Weberstraße 15, 07973 Greiz

Weberstraße 15, 07973 Greiz web: www.sperber-greiz.de

www.sperber-greiz.de Betriebsleiter: Axel Bunk

Axel Bunk Leistungen: Heizung, Gebäudemanagement, Lüftung, Alternative Energie, Sanitär, Selbstbausatz für Heizung/Sanitär, Regenwasser, Sauna, Dampfsauna, Schwimmbad, Spenglerei

Heizung, Gebäudemanagement, Lüftung, Alternative Energie, Sanitär, Selbstbausatz für Heizung/Sanitär, Regenwasser, Sauna, Dampfsauna, Schwimmbad, Spenglerei Mitarbeiter: 14, zehn im Außendienst Das könnte Sie auch interessieren: Unternehmen in Ostthüringen: Geraer liefern besondere Tiefkühlschränke nach Ägypten, China oder in die USA

Unternehmen in Ostthüringen: Bei Brüstel dreht sich alles ums Holz

Unternehmen in Ostthüringen: Präzision per Tausendstelmillimeter