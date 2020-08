Thomas (l.) und Peter Jahn vom gleichnamigen Wach- und Sicherheitsdienst in Greiz vor der Wand, an der Autogrammkarten hängen. Die lassen sie sich gern bei Veranstaltungen, bei denen sie für Sicherheit sorgen, signieren.

Peter Jahn steht der Stolz ins Gesicht geschrieben, als er sagt: „Mein Sohn führt die Firma so weiter, wie ich es mir vorgestellt habe. Ganz in meinem Sinn.“ Jahn hat den gleichnamigen Wach- und Sicherheitsdienst in Greiz gegründet, die Geschäftsführung am 1. Januar vorigen Jahres aber an seinen Sohn Thomas übergeben. Peter Jahn ist aber noch als Prokurist im Unternehmen tätig.