Als die Nachricht kam, dass, anders als in anderen Bundesländern, der Unterricht in Musikschulen in Thüringen trotz Teil-Lockdown weitergehen könne, sei er „heilfroh“ gewesen, sagt der Greizer Musikschulleiter, Ingo Hufenbach.

Schnell wurde klar, dass es trotzdem nicht ohne größere Einschränkungen gehen würde. Die Inzidenzzahl ist im Landkreis zu hoch, die Warnampel auf gelb umgeschlagen. Der Tanzunterricht kann nicht stattfinden, auch keine musikalische Früherziehung. Größere Proben fallen aus. Der Unterricht kann noch einzeln oder maximal mit zwei Schülern stattfinden (plus Lehrkraft), in der Einrichtung – nicht beim Unterricht – muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Unterrichtet wird noch an zwei Stellen in Greiz – der Musikschule und im 10arium. Das größte Problem seien die dezentralen Unterrichtsorte in Berga, Weida, Gera (Osterlandgymnasium), Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Hohenleuben. Weil man dort nicht in die Schulen darf, wurde größtenteils wieder auf Online-Unterricht umgestellt. Andere Möglichkeiten werden noch geprüft, sagt Hufenbach.

Länger sei schon klar gewesen, dass man den Stavenhagenwettbewerb für dieses Jahr pausieren werde. Dankenswerterweise habe die Sparkasse Gera-Greiz angekündigt, die finanzielle Unterstützung einfach ins nächste Jahr zu verschieben, um Sicherheit zu geben.

Weil Instrumentenkarussell oder der Tag der offenen Tür ausfielen, war es schwierig, die Musikschule vorzustellen und neue Schüler zu finden Dafür sind neue Angebote geplant. Voraussichtlich im Frühjahr will man das Familienmusizieren starten. Die Idee: Bei einem Workshop erarbeitet eine Familie unter Anleitung der Musikschulmitarbeiter gemeinsam ein Lied, wobei keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Das soll das gemeinschaftliche Musizieren wieder stärken. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch das zweite Projekt: das Musizieren eines Kindes mit einem Elternteil. Das Instrumentenkarussell soll es in einer Light-Variante geben. Details dazu werden noch bekannt gegeben.

