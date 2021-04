Verlassener Sprinter mit falschem Kennzeichen im Landkreis Greiz gefunden

Greiz. Mehrere Zeugen hatten der Polizei einen Sprinter gemeldet, der in auffälliger Fahrweise im Landkreis Greiz unterwegs war. Vor Ort fehlte dann vom Fahrer allerdings jede Spur.

Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei in Greiz Freitagabend in Alt-Caselwitz einen verlassenen Lieferwagen mit falschem Kennzeichen gefunden. Es gab Hinweise, dass der Fahrer den Kleinlaster mit Pritschenaufbau möglicherweise betrunken und ohne Führerschein fuhr, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Zeugen hatten von einer auffälligen Fahrweise berichtet. Zudem war das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen auf einen anderen Wagen ausgegeben.

Die Suche mit einem Fährtenhund blieb ergebnislos, der Fahrer ist noch unbekannt.

