Greiz Zwei Proteste in Weida und Greiz fanden am Montag statt. In Zeulenroda-Triebes wurde eine Versammlung aufgelöst. Es gab dort dutzende Verstöße und eine "teils sehr angeheizte Stimmung"

Versammlungen von Corona-Kritikern in Weida und Greiz - 42 Verstöße nach aufgelöstem Protest in Zeulenroda

An der Versammlung unter dem Titel "Spaziergang gegen die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen" in Weida nahmen nach Angaben der Polizei 27 Personen teil. Die Versammlung "Corona" in Greiz wurde mit 50 Teilnehmern besucht. Beide Versammlungen verliefen demnach störungsfrei. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr fand der Polizeieinsatz dazu statt. Die Polizisten aus der Landespolizeiinspektion Gera wurden von weiteren Einsatzkräften aus Thüringen unterstützt. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand

In Zeulenroda wurde die angemeldete Versammlung "Kundgebung für die Erhaltung unserer Grundrechte und unserer Freiheit" von der Versammlungsbehörde untersagt. Trotzdem versammelten sich gegen 19 Uhr in Zeulenroda ca. 50 Personen entlang der Schopperstraße und zündeten Kerzen an. Obgleich die Polizei mehrfache aufforderte, den Bereich zu verlassen, kam ein Großteil der Teilnehmer den Anweisungen nicht nach. Von den Teilnehmern wurde daher die Identität festgestellt und danach wurden Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei erklärt dazu: "Durch ein hohes Maß an Kommunikation durch die eingesetzten Beamten, welche in Teilen kleinere Personengruppen und einzelne Personen ansprachen, konnte die Ansammlung aufgelöst und die teilweise sehr angeheizte Stimmung entspannt werden."

Alle Versammlungsteilnehmer in Zeulenroda müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Es wurden in Zeulenroda 42 Verstöße festgestellt, 39 aufgrund der verbotenen Ansammlung, zweiVerstöße aufgrund des Alkoholverbotes in der Öffentlichkeit, sowie ein allgemeiner Verstoß nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Zum Ablauf der Versammlung in Zeulenroda lesen Sie hier mehr