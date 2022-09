Viel los zum Tag der offenen Tore in Auma

Auma. Jede Menge haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Auma am 2. Oktober von 10 bis 18 Uhr am Gerätehaus vor.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Auma wollen zeigen, was sie in den vergangenen Wochen geschaffen haben. „Deshalb planen wir am 2. Oktober im und am Gerätehaus im Gewerbegebiet gemeinsam mit Gästen aus nah und fern einen Tag der offenen Tore“, so Aumas Wehrleiter Steve Vavrik.

Ein weiteres großes Ziel des Tages sei, verstärkt auf die Freiwillige Feuerwehr Auma und ihre wichtige Funktion aufmerksam zu machen, so der Feuerwehrchef. Und dann möchte man noch mehr Kinder und Jugendliche für die Jugendwehr begeistern. Hier bekommen die jüngsten Mitglieder nicht nur wichtige Grundkenntnisse vermittelt, sie lernen auch den fairen Umgang im Team, das Aufeinander-achtgeben und natürlich möchte man sie auch ausbilden. Sie seien der dringend benötigte Nachwuchs der aktiven Feuerwehrfrauen und -männer. „Es soll die Freude und Lust der Kinder und Jugendlichen an einer Mitgliedschaft in der Feuerwehr geweckt werden“, sieht der Feuerwehrchef eine gute Möglichkeit, den Nachwuchs langfristig zu sichern.

Den Blick der Öffentlichkeit für die Feuerwehr schärfen möchten die Aumaer zum Tag der offenen Tore am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Tag ist gespickt mit einer Feuerwehrübung gemeinsam mit dem Katastrophenschutz (circa 13 Uhr), wo es besonders um die Zusammenarbeit der beiden Teams gehen soll.

Es ist eine Technikausstellung im Gerätehaus geplant und es sind erstmals auch Führungen durch das Gerätehaus von 10 bis 18 Uhr je nach Interesse geplant. Ebenso sollen Spaß und Freude nicht zu kurz kommen. Für die Jüngsten soll es eine Bastel- und Malecke sowie Leckereien geben. Der Zeulenrodaer Ballonmodellierer und Clown Sven Mlejnek sorgt für besonderen Spaß für die jüngsten Besucher, während die Erwachsenen den Oldtimer der Feuerwehr Ronneburg bestaunen können.

Die Musiker des Schalmeienmusikzuges Auma freuen sich auf Auftritte um 11.30 und 13.45 Uhr, und die Jugendwehr ist mit einem Stand vertreten und beantwortet Fragen zu ihrer Ausbildung und möchte innerhalb eines Quiz von den Besuchern einiges wissen.

Den ganzen Tag über wird mit Süßem aus der Caféstube und Deftigem für die Stärkung der Besucher gesorgt, sagt Vavrik und wirbt für seine Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Der Wehrleiter und die Mitglieder hoffen auf großes Interesse, schließlich wird das neue Gerätehaus zum ersten Mal geöffnet. Wegen der Pandemie war es bisher nicht möglich gewesen.