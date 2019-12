Vier tödliche Unfälle im Landkreis Greiz in diesem Jahr

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 92 zwischen Greiz und Wildetaube am Mittwochnachmittag gibt es neue Informationen zum Unfallhergang. Bei dem Unfall war ein 22-jähriger Mann mit seinem Opel mit einem Linienbus der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) zusammengestoßen und vor Ort verstorben.

Wie die Polizei mitteilt, hätten eine 38-jährige Audi-Fahrerin und ein 28-jähriger Skoda-Fahrer an einem Abzweig zu einer Schweinemastanlage verkehrsbedingt halten müssen. Der dahinter fahrende 22-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Bus kollidiert.

Busfahrerin im Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß wurde die 59-jährige Busfahrerin verletzt. „Ihr geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt PRG-Geschäftsführer Stefan Meißner. Derzeit befinde sich die Frau zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Der Linienbus sei aus Gera kommend über Weida in Richtung Greiz unterwegs gewesen, so Meißner. „Wenn man hört, dass es einen Unfall mit einem unserer Busse gab, denkt man sofort an die schlimmsten Dinge. Und diesmal ist so ein Fall leider eingetreten“, sagt er.

Der bei dem Unfall stark beschädigte Bus werde demnächst begutacht. „Wir halten für solche Fälle Reservebusse bereit“, so Meißner. Alle Linien würden wie geplant bedient.

Vierte tödliche Unfall im Landkreis Greiz in diesem Jahr

Indes war der Unfall am Mittwoch der vierte mit tödlichem Ausgang im Landkreis Greiz in diesem Jahr, wie Katja Ridder von der Landespolizeiinspektion Gera mitteilt. Bei einem Unfall zwischen Auma und Muntscha war am 31. Mai ein 41-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Sein achtjähriger Sohn, der auch auf dem Motorrad saß, erlag später seinen schweren Verletzungen.

Ebenfalls am 31. Mai war in der August-Bebel-Straße in Greiz ein 61-jähriger Fußgänger angefahren worden. Der Mann sei später an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, so Ridder.

Bei einem Unfall am 10. September in der Brunnenstraße in Ronneburg wurde ein 75-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt.

Der Straßenabschnitt der Bundesstraße 92, auf dem der Unfall am Mittwoch geschah, gelte als auffällig, aber nicht als Unfallschwerpunkt, teilt Ridder abschließend mit.