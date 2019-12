Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vogtland-Philharmonie gibt Ausblick auf das neue Konzertjahr

Knapp 130 dirigierte Konzerte standen bis Ende November auf dem Konzertkalender der Vogtland-Philharmonie, annähernd zwanzig folgen durch den Dezember hinweg. Eine Verschnaufpause sei dem Ensemble nur über die Weihnachtsfeiertage gegönnt, heißt es in einer Mitteilung von Matthias Pohle. Direkt danach starte ein Marathon, der sich nahezu ununterbrochen bis in den Februar ziehe und schließlich fast mehr Konzerte als Tage beinhalte.

Gleich am Freitag, dem 27. Dezember, gastiert das Orchester um 18 Uhr in der Aegidiuskirche in Lengenfeld und begleitet unter der Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraas neben dem Lengenfelder Kirchenchor ein Solistenensemble aus Barbara Elisabeth von Stritzky (Sopran), Sonja Koppelhuber (Alt), Albrecht Sack (Tenor) und Felix Plock (Bass) bei der festlichen Aufführung der Kantaten I-III aus Johann Sebastian Bachs berühmten Weihnachtsoratorium.

Am Dienstag, dem 31. Dezember, wird dann in der Greizer Vogtlandhalle zu gleich drei Silvesterkonzerten, nämlich 13.30 Uhr, 17 Uhr und 20.30 Uhr, eingeladen. Direkt gefolgt von zwei Neujahrskonzerten im Neuberinhaus in Reichenbach am 1. Januar 14.30 und 18 Uhr. Sobeinhaltet die Reihe insgesamt 24 Termine, vier Solisten, drei Dirigenten, Humor und heitere Melodien aus Oper, Operette und Musical. Highlights im Konzertkalender seien zudem die Filmmusikkonzerte „Sounds of Hollywood“, die neben den Hits der Blockbuster auch die passenden Ausschnitte auf einer Großbildwand bieten würden.

Mit einem neuen Programm werden die zehn Kinokonzerte am Samstag, dem 29. Februar nächsten Jahres, in der Wisentahalle in Schleiz starten und kommen am Freitag, dem 5. Juni, erneut ins überdachte Plauener Parktheater und am Samstag, dem 12. September, in das Industriedenkmal der Bogenbinderhalle nach Ronneburg.

Ein weiteres Highlight ist am Samstag, 13. Juni, in Mittweida zu erwarten. Dort steht mit dem mehrfachen Grand-Prix-Gewinner Johnny Logan ein Weltstar an der Seite des vogtländischen Klangkörpers und präsentiert in seiner „Symphony for Ireland“ Welthits sowie irische Folk-, Rock- und Popsongs.

Neben der Vielzahl an populären Konzerten, die unter anderem Erfolgsformate wie Philharmonic Rock, Classics unter Sternen oder die stimmungsvollen Burg Classics in Hohenleuben beinhalten,kommen auch traditionelle Formen nicht zu kurz.

Um die 80 Sinfonie-, Serenaden-, Kirchen- und chorsinfonischen Konzerte finden ihren Platz. Selbst die begehrten Frühlingskonzerte und Galas mit Showdiva Katrin Weber lassen ein vielversprechendes neues Jahr erwarten, heißt es abschließend.