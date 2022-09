Vogtland Philharmonie spielt für Diakonieverein

Vogtland Philharmonie spielt in der Stadtkirche St, Marien.

Greiz. Benefizkonzert nach zwei Jahren Pause

Zwei Jahre Pause hatte auch das Benefizkonzert der Vogtland Philharmonie für den Diakonieverein Carolinenfeld einlegen müssen, bevor am Freitagnachmittag in der Stadtkirche St. Marien wieder klassische Musik erklingen konnte. Unter dem traditionellen Motto „Wie viel Farben hat die Welt“ – ein Liedtitel von Rolf Zuckowski – erklangen unter anderem Mozart und Bach. Der Erlös des Konzerts kommt dem Diakonieverein zugute und soll an den Kinder- und Jugendschutzdienst „Die Insel“ gehen.