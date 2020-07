Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vogtland Philharmonie spielt wieder Sinfoniekonzerte

Rund 1000 Abonnenten freuen sich pro Saison auf neun Sinfoniekonzerte der Vogtland Philharmonie in Greiz und Reichenbach. Coronabedingt mussten sie seit März auf drei Konzerte verzichten. Das soll auf Grundlage der jüngsten Regeln ab dem 15. September anders werden.

Dann stellt sich zum Konzert mit dem berühmten Minguet Quartett Dorian Keilhack als neuer Chefdirigent vor. Das 2. Sinfoniekonzert steht im Zeichen des 200. Geburtstages von Henri Vieuxtemps. Dazu wurden mit Sujung Yun und Chiara-Marie Gaebelein zwei junge Violinistinnen eingeladen, die auf internationale Erfolge blicken können.

Im 3. Sinfoniekonzert, zu dem die Sopranistin Anne Werle mit den Wesendonk-Liedern eingeladen ist, verabschiedet sich der langjährige Chefdirigent David Marlow von Publikum und Orchester. Im Dezemberkonzert rund um den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens wird Dorian Keilhack als Dirigent und als Solist zu erleben sein und das Orchester vom Klavier aus leiteten. Doch Änderungen der gewohnten Bedingungen sind dabei unumgänglich.

Durch die Einhaltung der Hygienekonzepte in der Vogtlandhalle und im Neuberinhaus ist es nicht möglich, alle Abonnenten und die Besucher aus dem Freiverkauf in je nur einem Konzert zu belassen. Deshalb bietet die Vogtland Philharmonie nun gleich fünf Termine an. Zum üblichen Mittwochs-Konzert in Reichenbach um 19.30 Uhr kommen ein zweites um 16 Uhr sowie ein drittes bereits am Dienstag um 19.30 Uhr hinzu. In Greiz findet das Freitags-Konzert nicht nur 19.30 Uhr, sondern auch 16 Uhr statt. Dazu wurde auch die übliche Einteilung der Platzgruppen außer Kraft gesetzt und der Abopreis auf 17 Euro,,im Freiverkauf 25 Euro pro Konzert vereinheitlicht. Die Neuerungen gelten bis Dezember sowie für die Silvester- und Neujahrskonzerte in Greiz und Reichenbach. Die erste Abo-Teilkarte sowie die Vorzugsoptionen für das Silvester- oder Neujahrskarten können für Greiz ab 3. August in der Vogtlandhalle, info@vogtlandhalle.de, Telefon 03661/62880, erworben werden. Der Freiverkauf startet in Greiz am 24. August.