Vogtland Philharmonie startet mit den Sinfoniekonzerten

Den Start in die Sinfoniekonzerte der Saison 2020/2021 hat sich die Vogtland Philharmonie durchaus anders vorgestellt, heißt es nun in einer Pressemitteilung. Doch die fortwährenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hätten die ursprünglichen Planungen komplett auf den Kopf gestellt, so dass es jetzt mit einigen Neuerungen auf die Bühne gehe.

Da es nicht möglich sei, alle Abonnenten und den Freiverkauf in den üblichen zwei Konzert unterzubringen, werden vorübergehend bis Dezember je fünf Konzerte angeboten. Diese müssen ohne Pause stattfinden, um den Kontakt zwischen dem Publikum möglichst gering zu halten. Die Saaltüren bleiben für eine stärkere Durchlüftung geöffnet. Die Einführungsgespräche finden im großen Saal statt, wo Michael Pauser die Besucher ab 18.45 Uhr in Vertretung für Wolfgang Horlbeck begrüßt.

Schlussendlich bleiben mit dem Neuberinhaus Reichenbach und der Vogtlandhalle Greiz aber wenigstens die Veranstaltungshäuser, wo das Orchester unter Leitung seines neuen Chefdirigenten Dorian Keilhack diese Woche in eine programmatisch hochinteressante Spielzeit startet, so die Philharmonie. Los geht es beim ersten Sinfoniekonzert am Dienstag, 15. September, um 19.30 Uhr sowie am Mittwoch, 16. September, um 16 und 19.30 Uhr in Reichenbach sowie am Freitag, 18. September, um 16 und 19.30 Uhr in Greiz.

Zu erleben sind Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre Ruy Blas, Edward Elgars Introduction and Allegro für Streichquartett und Streichorchester, Ludwig van Beethovens „Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit“ sowie Johannes Brahms‘ Sinfonie Nummer 1 c-Moll. Anstelle eines Solisten werden zum Auftakt mit dem berühmten Minguet Quartett gleich vier hochkarätige Virtuosen mit der Vogtland Philharmonie musizieren, heißt es in der Mitteilung.

Einzeltickets zu 25 und 17 Euro im Abo gibt es direkt im Neuberinhaus (Telefon: 03765/121 88), in der Vogtlandhalle (Telefon: 03661/62 880) sowie der Tourist-Information Greiz (Telefon: 03661/68 98 15).