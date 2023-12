Volksbank spendet nach Greiz, statt Weihnachtspost zu senden

Plauen/Greiz Statt Weihnachtsbriefe zu versenden, spendet die Bank das Geld an soziale Einrichtungen. Eine davon ist auch in Greiz.

„Unserer Verantwortung für die Region werden wir auch in diesem Jahr in vollem Umfang gerecht und unterstützen die vogtländischen Tafeln“: So wird das Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG, Andreas Hostalka, in einer Mitteilung zitiert, in der die Bank über eine Spendenübergabe informiert.

Jeweils 1000 Euro erhalten die Tafeln Plauen, Reichenbach und Greiz, die „sehr gute Arbeit“ leisteten und sich „um die Menschen, die Hilfe benötigen“ kümmerten. Statt zahlreiche Weihnachtsbriefe zu verschicken, habe man sich wieder dazu entschlossen, an die vogtländischen Tafeln zu spenden.

Die Verantwortlichen zeigten sich sichtlich erfreut über den Geldsegen im Dezember. Die karitativen Einrichtungen kümmern sich um die Ausgabe von Lebensmitteln und Kleidung an bedürftige Menschen im gesamten Vogtland. Alle Betroffenen finden in den Einrichtungen auch ein offenes Ohr für alle Probleme und vor allem die Unterstützung, die sie benötigen.

Das Geld für die Spenden stammt aus den Mitteln des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen e.V. Aus den Losbeständen der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG kann jährlich ein anteiliger Betrag an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen ausgegeben werden.