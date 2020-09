Jutta Müller unterrichtet Deutsch im Integrationskurs B1 an der Volkshochschule in Greiz

Die Kurse sind schon wieder gut besucht. Am Mittwoch standen 13 Veranstaltungen auf dem Programm der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Greiz. Los ging es früh um 8 Uhr am Standort in Greiz, und der letzte des Tages war 20 Uhr im Freizeitzentrum in Zeulenroda.