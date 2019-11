Lesung Vom ersten Moment an packte Krumbiegel sein Greizer Publikum

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom ersten Moment an packte Krumbiegel sein Greizer Publikum

Dreieinhalb Stunden musikalische Lesung können lang und langatmig sein. Allerdings nicht, wenn „Die Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel der Protagonist des Abends ist.

Der Musiker stellte am Samstag sein Buch „Courage zeigen: Warum ein Leben mit Haltung gut tut“ rund 130 Gästen im ausverkauften „10naRium“ in Greiz vor. Vom ersten Moment an packte Krumbiegel sein Publikum und nahm es mit auf eine von schillernd über mahnend bis nachdenklich reichende und zugleich klangvolle Reise durch sein Leben.

Erfolgreicher Musiker ohne Starallüren

Schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Weste, darüber eine Tarnfleck-Armeejacke. Der Mann mit der Stachelfrisur zeigte auch optisch Präsenz auf der Bühne. Viel wichtiger jedoch ist, dass Krumbiegel keine Sekunde in Starallüren schwelgte. Er ist ein cooler Typ, der auf Augenhöhe mit seinen Fans spricht, der trotz Erfolgen die Bodenhaftung nicht verloren hat. So jedenfalls erlebten die Gäste in Greiz Sebastian Krumbiegel – bei der Performance, beim Signieren und beim gemeinsamen Bier.

Krumbiegel, mittlerweile 53 Jahre alt, wurde in Leipzig geboren. Er erzählte von seiner Kindheit in einer politisch interessierten Künstlerfamilie. Er sei „gegen das System“ gewesen, aber kein Oppositioneller. Die Zeit im Thomaner-Chor kommt ebenso zur Sprache wie die musikalischen Anfänge mit seiner Band „Herzbuben“.

Dann unmittelbar nach der Wende der Durchbruch mit „Die Prinzen“. Die Anekdoten sprudelten aus ihm heraus – unter anderem die Geschichten von einer Tour mit dem damals straff an der Schnapsflasche nuckelnden Udo Lindenberg. „Musik ist die beste Erfindung, die es gibt“, sagte Krumbiegel und bewies es mit virtuos am Klavier präsentierten Songeinlagen.

Demokratie, Freiheit und Solidarität verteidigen

Das mit der „Courage zeigen“ sei ja bislang zu kurz gekommen, zitierte Krumbiegel nach der Pause einen der Gäste – und lieferte. Fortan wich das Humoreske, die Stories von Glanz und Gloria als Popstar dem Ernsthaften und Nachdenklichen. Krumbiegel berichtete von der Wendezeit in Leipzig, von seinem Engagement gegen Rassismus, seinem Aufstehen gegen Pegida und Co. „Wir können nicht laut genug sein“, mahnte er und rief auf, sich für Demokratie, Freiheit und Solidarität stark zu machen.

Bach, die Beatles und Udo Lindenberg hätten den Sänger musikalisch besonders geprägt, aber auch Rio Reiser; und mit dessen Song „Junimond“ krönte Sebastian Krumbiegel schließlich den Abend.