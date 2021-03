Vorfahrt missachtet und mit Gegenverkehr kollidiert - Mit frisierter Simson unterwegs

Das meldet die Polizei am Freitag aus dem Landkreis Greiz.

Bei einem Unfall in Greiz sind Donnerstag gegen 15.45 Uhr zwei Frauen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 54-Jährige in einem Kia auf der Fritz-Ebert-Straße stadtauswärts. Sie wollte in die Feldschlösschenstraße nach links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 57-jährigen VW-Fahrerin.

Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall wurden die Fahrerinnen verletzt, die Autos wurden beschädigt.

Kraftradfahrerin wird bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ist eine 17-Jährige in Harth-Pöllnitz verletzt worden. Eine 66-jährige VW Fahrerin war auf der Straße von Köfeln in Richtung Bundesstraße 175 unterwegs, um dort in Richtung Weida abzubiegen.

Nachdem sie aufgefahren war, streifte sie aus bislang ungeklärter Ursache eine entgegenkommende 17-jährige Kradfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Frisierte Simson ohne Versicherung unterwegs

Die Polizei hat Donnerstag gegen 13.10 Uhr im Kleingeraer Weg in Greiz den 15-jährigen Fahrer einer Simson kontrolliert. Es stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass das Fahrzeug technisch verändert war, um eine höhere Leistung zu erzielen.

Außerdem hatte der Halter keine Pflichtversicherung abgeschlossen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

